Сахалинец, грабивший с шокером магазины, предстанет перед судом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по Сахалинской области окончено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Южно-Сахалинска, который обвиняется в серии краж, грабеже и разбойном нападении.
Установлено, что 4 сентября прошлого года обвиняемый, находясь в районе проспекта Мира зашел в магазин бытовой техники. Находясь внутри, он обратил внимание на ноутбук стоимостью около 50 тысяч рублей, который был расположен на витрине. Фигурант убедился, что рядом никого нет, похитил устройство и вынес из магазина. Позже похищенный ноутбук злоумышленник продал неизвестному, выручив за него 5 тысяч рублей.
Он же, 24 сентября того же года аналогичным образом из другого магазина бытовой техники похитил ультрабук стоимостью около 26 тысяч рублей.
Спустя несколько дней фигурант, находясь в районе улицы Емельянова, зашел в магазин спортивных товаров. Там, выбрав нужную ему одежду, он зашел в примерочную и переоделся в нее. Вещи, в которые он был одет, а также некоторые вещи из магазина, он сложил в пакет, после чего покинул помещение магазина, не расплатившись за товар. Ущерб составил около 23 тысяч рублей.
Он же, 4 октября, находясь в помещении магазина автозапчастей, арендодателем которого являлась мать фигуранта, в медицинской маске и с электрошокером в руках прошел за прилавок в одном из торговых залов. Угрожая продавщице, мужчина прошел к кассе, откуда похитил более 8 тысяч рублей. Далее, фигурант потребовал, чтобы женщина проследовала с ним в другой торговый зал. В какой-то момент, испугавшись, потерпевшая выбежала из магазина. Обвиняемый, в свою очередь, направился к второму кассовому аппарату, и похитив из него еще 8 тысяч рублей, с места преступления скрылся.
Позже, находясь в помещении другого магазина, обвиняемый решил совершить разбойное нападение. В целях затруднения возможности быть опознанным в последующем, фигурант использовал медицинскую маску. Используя включенный электрошокер, мужчина напал на продавщицу, которая не пускала его за прилавок. Угрожая физической расправой, злоумышленник оттолкнул женщину, после чего прошел к кассовому аппарату и похитил оттуда около 44 тысячи рублей, после чего скрылся с места преступления.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
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