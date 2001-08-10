Тихоокеанское
информационное агентство
7 Сентября 2021
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14:18, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Задержан сахалинец, незаконно добывший более 13 килограммов красной икры

Задержан сахалинец, незаконно добывший более 13 килограммов красной икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России по Корсаковскому городскому округу возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Ранее участковым уполномоченным полиции при проведении рейда в рамках оперативно-профилактической операции "Путина" был задержан 36-летний житель Южно-Сахалинска. Находясь у реки Естафийка, данный мужчина осуществил вылов рыбы лососевых пород ставной сетью. Незаконно-добытую рыбу гражданин вспарывал и забирал себе икру. К моменту задержания злоумышленник успел запасти свыше 13 килограмм красной икры. Сумма ущерба составила почти 360 тысяч рублей.

Обнаруженные биоресурсы изъяты и переданы на ответственное хранение. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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