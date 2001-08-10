Сахалинка оформила для мошенников пять кредитов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В полицию обратилась 65-летняя жительница Анивы, у которой мошенники похитили свыше миллиона рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области..
24 августа на мобильный телефон женщины позвонила неизвестная девушка, которая представилась работницей банка и спросила, собирается ли заявительница переводить со своей банковской карты денежные средства другим лицам и подавала ли она заявку на кредит. Когда потерпевшая ответила отрицательно, девушка сообщила, что сейчас ей перезвонят со службы безопасности банка.
Через несколько минут заявительнице поступил звонок с телефона, зарегистрированного в городе Москва. Неизвестный мужчина представился специалистом службы безопасности банка и заявил, что со счета женщины пытаются снять деньги, а еще кто-то пытается получить кредит на ее имя. Гражданка поверила в происходящее и начала выполнять все, что ей говорили мошенники. В частности, потерпевшей сообщили, что необходимо срочно снять все свои сбережения и положить их на "безопасный счет". Потерпевшая выполнила данные указания и перевела по номерам сотовых телефонов, которые ей сообщили, 115 тысяч рублей.
26 августа потерпевшей снова позвонил вышеуказанный "сотрудник службы безопасности". Теперь он сообщил потерпевшей, что необходимо взять максимальное количество кредитов, чтобы исчерпать лимит по одобренным займам и аферисты не смогли бы оформить на ее имя банковский займ. Полученные денежные средства также необходимо положить на счет, который ей укажут. В различных банках женщина оформила пять кредитов на общую сумму 980 тысяч рублей. Полученные деньги она перевела в несколько заходов на номера сотовых телефонов, которые ей указал мошенник.
Только спустя неделю женщина поняла, что стала жертвой телефонных мошенников и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. При этом выяснилось, что потерпевшая знала о подобных схемах обмана, но все равно поверила уловкам аферистов.
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