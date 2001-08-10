На Сахалине под колеса автомобилей попали велосипедист и пешеход

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 сентября 39-летний водитель, стаж вождения которого составляет 19 лет, управляя автомобилем "Lexus GX 460", двигался в восточном направлении, по улице Дзержинского в Южно-Сахалинске. В районе дома № 30, при повороте налево, совершил столкновение с велосипедистом, который пересекал проезжую часть по велосипедной дорожке, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате ДТП, 20-летний велосипедист получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.

На следующий день 20-летняя девушка, стаж вождения которой составляет менее года, управляя автомобилем "Toyota Mark-2", двигалась в западном направлении по автодороге Южно-Сахалинск - Холмск. На 9 километре (с. Троицкое, ул. Центральная, в районе дома № 42А), сбила 16-летнюю девушку, переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушка-пешеход получила телесные повреждения.

При этом, водитель автомобиля "Toyota Mark-2" в текущем году привлекалась к административной ответственности за различные нарушения ПДД более пяти раз.

По данному факту проводится проверка.