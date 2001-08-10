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За выходные на Сахалине остановлены 32 нетрезвых водителя и более 50 - без прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие выходные дни с 03 по 05 сентября 2021 года на территории Сахалинской области зарегистрированы 55 дорожно–транспортных происшествий, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области. В двух из них два человека получили телесные повреждения.
Сотрудниками ГИБДД на территории области были пресечены 32 факта управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. Из них, в отношении 5 водителей возбуждены уголовные дела.
Кроме этого, пресечен 51 факт управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.
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