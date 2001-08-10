Сахалинце, решив уберечь знакомого от необоснованных трат, обокрал его на 60 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 52-летнего жителя Анивы. Мужчина сообщил, что с его банковского счёта похищены денежные средства в сумме 60 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства произошедшего. Как оказалось, за несколько дней до обнаружения пропажи в гости к потерпевшему зашел его 36-летний знакомый. Последний, воспользовавшись ситуацией, забрал мобильный телефон и банковскую карту заявителя. По его словам, сделал он это для того, чтобы уберечь знакомого от необоснованных трат. В спокойной обстановке с помощью чужого телефона и знания реквизитов карты он получил информацию о состоянии счета потерпевшего. В дальнейшем осуществил перевод вышеуказанной суммы на свой счет, о чем удалил поступившие в смс сведения. Впоследствии мобильное устройство и кредитку собственнику не возвращал до тех пор, пока заявитель сам с ним не связался. После этого только через третьих лиц мужчина передал указанное имущество, при этом умолчав о переводе средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российского Федерации – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. В отношении гражданина, ранее привлекавшего к уголовной отвесности, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ущерб им возмещен путем перевода денежных средств на карту потерпевшего.