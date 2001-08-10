Жителя Южно-Сахалинска задержали с наркотиками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 25-летний житель областного центра, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Полицейским поступила информация, что вышеуказанный гражданин при помощи специализированной программы зашел в теневой сегмент интернета и приобрел для личного употребления более 10 грамм синтетического наркотика - мефедрон. В дальнейшем ему были высланы координаты тайника-закладки. Как только молодой человек поднял дурман, он был задержан сотрудниками УКОН.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.