Тихоокеанское
информационное агентство
2 Сентября 2021
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13:46, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пьяный водитель на Сахалине, убегая от автоинспекторов, убил пассажирку

Пьяный водитель на Сахалине, убегая от автоинспекторов, убил пассажирку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Долинский" окончено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. а ч. 4 ст.264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 3 июня обвиняемый находился на даче, когда ему позвонил товарищ и предложил провести совместный отдых на природе в компании их общей знакомой. Фигурант согласился и направился на автомобиле к ним. Далее, он совместно с ними начал распивать спиртные напитки. Не смотря на обильное употребление напитков, фигурант впоследствии сел за руль, чтобы съездить до магазина и чтобы вместе с вышеупомянутыми знакомыми сменить место отдыха.

Спустя время, участники застолья решили отправиться назад домой. По пути следования обвиняемый увидел экипаж сотрудников ДПС. Опасаясь, что инспекторы поймут, что он находится в состоянии опьянения, злоумышленник принял решение увеличить скорость и скрыться от сотрудников полиции. В результате, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. Подоспевшие сотрудники ГИБДД вызвали скорую помощь для пострадавших пассажиров, и задержали самого фигуранта, который в результате происшествия не пострадал.

В результате ДТП 50-летний знакомый фигуранта получил телесные повреждения, которые впоследствии были квалифицированы как тяжкий вред здоровья, а 36-летняя женщина скончалась от полученных травм.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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