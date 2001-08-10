Пьяный водитель на Сахалине, убегая от автоинспекторов, убил пассажирку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Долинский" окончено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. а ч. 4 ст.264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 3 июня обвиняемый находился на даче, когда ему позвонил товарищ и предложил провести совместный отдых на природе в компании их общей знакомой. Фигурант согласился и направился на автомобиле к ним. Далее, он совместно с ними начал распивать спиртные напитки. Не смотря на обильное употребление напитков, фигурант впоследствии сел за руль, чтобы съездить до магазина и чтобы вместе с вышеупомянутыми знакомыми сменить место отдыха.

Спустя время, участники застолья решили отправиться назад домой. По пути следования обвиняемый увидел экипаж сотрудников ДПС. Опасаясь, что инспекторы поймут, что он находится в состоянии опьянения, злоумышленник принял решение увеличить скорость и скрыться от сотрудников полиции. В результате, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. Подоспевшие сотрудники ГИБДД вызвали скорую помощь для пострадавших пассажиров, и задержали самого фигуранта, который в результате происшествия не пострадал.

В результате ДТП 50-летний знакомый фигуранта получил телесные повреждения, которые впоследствии были квалифицированы как тяжкий вред здоровья, а 36-летняя женщина скончалась от полученных травм.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.