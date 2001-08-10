Житель Сахалина попросил знакомых дам сходить за алкоголем, а они опустошили его кредитку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Долинский" окончено расследование уголовного дела в отношении двух местных жительниц 28 и 33 лет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что женщины вместе с потерпевшим находились в квартире одной из них, где совместно распивали спиртное. Позже к ним присоединился сожитель хозяйки. Когда спиртное закончилось, потерпевший дал свою банковскую карту фигуранткам, сообщив пин-код от нее, чтобы те приобрели в магазине еще алкоголя и закуски. После возвращения с магазина обвиняемые не вернули ему кредитку. Когда же мужчина уснул, 33-летняя фигурантка предложила своей гостье снять с карты потерпевшего денежные средства, на что последняя согласилась.
После этого обвиняемые вместе направились в ближайшее отделение банка. У банкомата 28-летняя злоумышленница первым делом проверила сколько денег имеется на ней. Оказалось, что на счету потерпевшего было 180 тысяч рублей. Своей подруге злоумышленница решила не говорить об этом. Она обналичила 17,5 тысяч рублей, из которых 4 тысячи отдала второй фигурантке. Остальные деньги она решила похитить позже уже сама, чтобы не делиться с подельницей.
Обвиняемые вернулись в квартиру 33-летней подруги, где выпив еще немного, хозяйка квартиры уснула, а 28-летняя обвиняемая разбудила потерпевшего. Мужчина попросил ее сходить еще раз в магазин за сигаретами и спиртным. Девушка приобрела необходимое, снова зайдя по пути в отделение банка, где сняла еще 7 тысяч рублей. Вернувшись с покупками, обвиняемая выпила с потерпевшим, а после того, как тот уснул, она направилась домой. Далее, на протяжении трех дней фигурантка снимала с банковской карты заявителя 85 тысяч рублей. Таким образом, сумма ущерба составила 110 тысяч рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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