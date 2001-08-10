Тихоокеанское
информационное агентство
2 Сентября 2021
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13:44, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинку задержали за хранение наркотиков

Сахалинку задержали за хранение наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудникам уголовного розыска отдела МВД России по Невельскому городскому округу поступила оперативная информация о том, что местная жительница, возможно, причастна к незаконному обороту наркотиков, рассказзали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения проверки данных сведений полицейские обнаружили по месту жительства указанной гражданки, в квартире дома по улице Дачной села Шебунино, предположительно, части наркотикосодержащих растений. Изъятое было направлено на исследование, которое показало, что представленное на экспертизу является частями наркотикосодержащих растений рода «конопля». Масса изъятых частей данных растений составила 66,9 грамма.

Возбуждено уголовное дело. В отношении ранее судимой 33-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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