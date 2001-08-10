Тихоокеанское
информационное агентство
2 Сентября 2021
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09:26, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец, не справившись с управлением автомобилем, врезался в бетонное ограждение

Сахалинец, не справившись с управлением автомобилем, врезался в бетонное ограждение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь с 1 на 2 сентября 40-лентий сахалинец, управляя автомобилем "Toyota Corona", двигался в западном направлении по автодороге Южно-Сахалинск - Холмск. На 7 километре не справился с управлением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на бетонное сооружение.

В результате ДТП, водитель автомобиля получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.

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