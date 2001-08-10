Сахалинка отдала мошенникам все сбережения, а потом еще оформила кредит и перевела деньги им

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по городскому округу "Долинский" поступило заявление от 62-летней местной жительницы. Женщина была обманута телефонными мошенниками, которые похитили у неё около 700 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что пенсионерке стали поступить звонки с различных абонентских номеров. Неизвестные представлялись сотрудником правоохранительных органов Москвы и работником банка. Они сообщили, что злоумышленники пытаются оформить на неё кредит по доверенности и убедили женщину пойти в отделение банка, снять со счета все свои сбережения в сумме около 300 тысяч рублей. Затем под диктовку через банкомат потерпевшая перевела денежные средства на указанные ей счета.

На следующий день ей вновь позвонил неизвестный. Он сообщил, что для установления мошенников пенсионерка должна оформить на себя кредит. При этом уверив женщину, что все её кредитные обязательства будут аннулированы банком. Заявительница поверила и оформила займы в двух коммерческих банках. Полученные денежные средства она аналогичным способом перевела на подиктованные ей различные абонентские номера.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к данным противоправным деяниям.