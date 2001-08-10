Сахалинец, напившись, не заметил, как знакомый снял с его пальца кольцо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее в УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 23-летний житель села Троицкое, заявив о хищении золотого кольца стоимостью свыше 25 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого в совершении кражи ювелирного изделия.

Как выяснилось, в день пропажи кольца заявитель вместе с 30-летнем знакомым и его девушкой отправились в одно досуговое заведение, расположенное на улице Железнодорожной. В баре они совместно употребляли алкогольные напитки. Когда потерпевший потерял бдительность, знакомый, воспользовавшись его состоянием, незаметно похитил с руки кольцо. Затем похищенную драгоценность он сдал в ломбард.

Также полицейские располагают информацией о причастности указанного гражданина к совершению кражи строительных инструментов из частного дома в селе Березняки, куда он имел свободный доступ.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В отношении ранее судимого мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.