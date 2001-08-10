Тихоокеанское
информационное агентство
1 Сентября 2021
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Жительница Охи обокрала предприятие, на котором работала, более, чем на миллион рублей

Жительница Охи обокрала предприятие, на котором работала, более, чем на миллион рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Охинский" завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительницы, обвиняемой в присвоении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемая, работала менеджером в местном филиале одного из публичных акционерных обществ. В силу служебных обязанностей она являлась материально ответственным лицом и имела доступ к вверенным ей денежным средствам и материальным ценностям.

В период с апреля по июль прошлого года, а также с августа минувшего года по апрель текущего года, обвиняемая, находясь на рабочем месте, присвоила вверенные ей наличные денежные средства.

С целью сокрытия фактов недостач, она вносила сведения о суммах, фактически не соответствующих действительности. Впоследствии она распорядилась присвоенными денежными средствами по своему усмотрению.

Общая сумма причиненного ущерба составила 1 125 000 рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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