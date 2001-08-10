Жительница Охи обокрала предприятие, на котором работала, более, чем на миллион рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Охинский" завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительницы, обвиняемой в присвоении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что обвиняемая, работала менеджером в местном филиале одного из публичных акционерных обществ. В силу служебных обязанностей она являлась материально ответственным лицом и имела доступ к вверенным ей денежным средствам и материальным ценностям.
В период с апреля по июль прошлого года, а также с августа минувшего года по апрель текущего года, обвиняемая, находясь на рабочем месте, присвоила вверенные ей наличные денежные средства.
С целью сокрытия фактов недостач, она вносила сведения о суммах, фактически не соответствующих действительности. Впоследствии она распорядилась присвоенными денежными средствами по своему усмотрению.
Общая сумма причиненного ущерба составила 1 125 000 рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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