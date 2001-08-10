Тихоокеанское
информационное агентство
1 Сентября 2021
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10:15, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка придумала разбойное нападение, испугавшись гнева мужа за потерянные деньги

Сахалинка придумала разбойное нападение, испугавшись гнева мужа за потерянные деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Долинский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в ложном доное.

Органами предварительного следствия установлено, что жительница с. Быков Долинского района, опасаясь ссоры с мужем из-за того, что по собственной невнимательности утратила небольшую сумму денег и сотовый телефон, сообщила ложную информацию в правоохранительные органы о совершении в отношении нее разбойного нападения с применением ножа. В подкрепление своей версии она сняла с себя золотые украшения, которые спрятала дома, и сообщила, что они тоже были похищены.

В ходе оперативной работы сотрудниками уголовного розыска установлен мужчина, подходящий под описание нападавшего, на которого обвиняемая указала как на лицо, совершившее в отношении нее разбой, мужчина отрицал совершение преступления. В ходе дальнейшей проверки, в том числе при просмотре записей с камер видеонаблюдения, факт совершения преступления не подтвердился.

Позже заявительница призналась, что оговорила данное лицо, преступление в отношении нее не совершалось, после чего выдала якобы похищенные у нее золотые украшения.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Долинский городской суд.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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