Сахалинка придумала разбойное нападение, испугавшись гнева мужа за потерянные деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Долинский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в ложном доное.

Органами предварительного следствия установлено, что жительница с. Быков Долинского района, опасаясь ссоры с мужем из-за того, что по собственной невнимательности утратила небольшую сумму денег и сотовый телефон, сообщила ложную информацию в правоохранительные органы о совершении в отношении нее разбойного нападения с применением ножа. В подкрепление своей версии она сняла с себя золотые украшения, которые спрятала дома, и сообщила, что они тоже были похищены.

В ходе оперативной работы сотрудниками уголовного розыска установлен мужчина, подходящий под описание нападавшего, на которого обвиняемая указала как на лицо, совершившее в отношении нее разбой, мужчина отрицал совершение преступления. В ходе дальнейшей проверки, в том числе при просмотре записей с камер видеонаблюдения, факт совершения преступления не подтвердился.

Позже заявительница призналась, что оговорила данное лицо, преступление в отношении нее не совершалось, после чего выдала якобы похищенные у нее золотые украшения.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Долинский городской суд.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.