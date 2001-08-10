На Сахалине четыре человека ушли собирать дикоросы и пропали
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 1 сентября, из Южно-Сахалинска в Корсаковский район выехала группа спасателей ПСО ГУ от МЧС России по Сахалинской области, состоящая из шести человек и двух единиц техники. Спасатели окажут помощь сотрудникам районного отдела полиции в поисках пропавших людей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.
Как стало известно, вчера в районе с. Новиково, Корсаковского района 4 человека ушли в лес за сбором дикоросов и до настоящего времени не вернулись. Ночью спасателями ПСО г. Корсакова, волонтерами и силами ОМВД проводились поиски и результата не дали.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
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