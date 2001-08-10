В Сахалинской области у браконьеров изъяли 150 килограммов крабов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В районе п. Орлово Углегорского района сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресечена деятельность группы граждан РФ, которые осуществили незаконную добычу краба.

В ходе процессуальных действий у задержанных обнаружен и изъят живой краб, общим весом 250 кг, а также резиновая лодка с подвесным руль-мотором и рыбацкий костюм. Изъятый живой краб возвращен в естественную среду обитания. Предотвращенный ущерб составил около 500 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

По факту незаконной добычи краба проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная добыча водных биологических ресурсов".