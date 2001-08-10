Сахалинец сел пьяным за руль и улетел в кювет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

53-летний сахалинец, стаж вождения которого составляет 30 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Тойота Королла", двигался в западном направлении по улице Ленина пгт. Шахтерск. На 324 км при выезде на автодорогу "Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск", не справился с управлением, в результате чего, совершил съезд в придорожный кювет с последующим опрокидыванием, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Тойота Королла" получили телесные повреждения. При этом, водитель и его пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.

По данному факту проводится проверка.