Тихоокеанское
информационное агентство
31 Августа 2021
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10:29, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец сел пьяным за руль и улетел в кювет

Сахалинец сел пьяным за руль и улетел в кювет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

53-летний сахалинец, стаж вождения которого составляет 30 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Тойота Королла", двигался в западном направлении по улице Ленина пгт. Шахтерск. На 324 км при выезде на автодорогу "Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск", не справился с управлением, в результате чего, совершил съезд в придорожный кювет с последующим опрокидыванием, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Тойота Королла" получили телесные повреждения. При этом, водитель и его пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.

По данному факту проводится проверка.

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