36 пьяных водителей за рулем и 74 - без прав: итоги работы автоинспекторов за выходные дни на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие выходные дни, с 27 по 29 августа 2021 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 46 дорожно-транспортных происшествий. Из них 5 ДТП подлежат государственному статистическому учету, в результате которых 7 человек получили телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Сотрудниками ГИБДД на территории области были пресечены 36 фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. Из них, в отношении 4 водителей возбуждены уголовные дела.
Кроме этого, пресечены 74 факта управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.
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