10:18, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Корсакове сбили пенсионера
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Кормсакове 36-летний мужчина, стаж вождения которого составляет 18 лет, управляя автомобилем "Тойота Лэнд Крузер Прадо", двигался по технологическому проезду КМТП "Северный район порта". При движении задним ходом, совершил наезд на мужчину, который, двигался по краю проезжей части, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
В результате ДТП, 82-летний мужчина получил телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка.
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