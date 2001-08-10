Полицейские задержали браконьера с пятью килограммами красной икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками ОМВД России по Макаровскому городскому округу в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2021» в районе устья реки Нитуй задержан 41-летний житель поселка Вахрушева, подозреваемый в незаконной добыче рыб лососевых пород, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что гражданин намеренно на своем автомобиле прибыл в вышеуказанное место, где с помощью рыболовной сети выловил около 30 экземпляров рыб лососевых пород, из которых забрал себе ястыки с икрой на 5 килограмм.

Орудие лова и водный биологический ресурс изъяты и переданы на ответственное хранение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях.