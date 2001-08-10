Житель Сахалина не смог пройти мимо брендовых вещей и украл их

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску в результате розыскных мероприятий установлен 32-летний, ранее судимый за имущественное преступление местный житель, подозреваемый в краже ценного имущества из супермаркета областного центра, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что вышеуказанный гражданин, находясь в одном из торговых центров, зашел в одну торговую точку, где приметил на витрине брендовые футболку и штаны. Убедившись, что за его действиями не наблюдают, он проследовал в примерочную, где сорвал защитные магниты. Чтобы скрыть следы противоправного деяния, мужчина надел свои брюки поверх новых, а футболку повязал на пояс. Краденым в последствии он распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.