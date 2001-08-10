Сахалинец избил скалкой гостя, отправив его на больничную койку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть отдела МВД России по Анивскому городскому округу поступило телефонное сообщение со скорой медицинской помощи города Анива. Фельдшер пояснил, что была оказана медицинская помощь 34-летнему местному жителю, у которого диагностированы множественные травмы головы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

По результатам проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Сотрудниками анивской полиции причастный к совершенному преступлению был установлен в дежурные сутки. Им оказался 24-летний житель районного центра, которого доставили в отдел МВД, где он дал признательные показания.

Как установлено, к подозреваемому в гости пришел потерпевший. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе развития которого хозяин квартиры причинил мужчине телесные повреждения, позже став оказывать ему первую помощь. Пришедший в этот момент очередной гость вызвал бригаду медиков, которые по прибытию госпитализировали пострадавшего. Всего на момент происшествия в квартире находилась компания из пяти человек.

С участием подозреваемого в тяжком преступлении проведена проверка показаний на месте и произведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления (деревянная скалка). Гражданин допрошен в качестве подозреваемого. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.