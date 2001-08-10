Сахалинец после совместной попойки угнал автомобиль товарища

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В минувший понедельник в отдел МВД России по Холмскому городскому округу обратился местный житель, сообщив об угоне принадлежащего ему транспортного средства иностранного производства. Полицейские выяснили обстоятельства произошедшего, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Как оказалось, потерпевший находился в своей иномарке вместе со знакомым, в компании которого употреблял алкогольные напитки. В какой-то момент собственник автомобиля отлучился, чем воспользовался пассажир, переместившись на водительское сиденье и тронувшись с парковочного места. Таким образом, неправомерно завладел автомобилем потерпевшего, совершив противоправное деяние.

Местонахождение подозреваемого и угнанного автомобиля было установлено.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации – Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).

В отношении подозреваемого 1997 года рождения избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.