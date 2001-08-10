На Сахалине сторож вынес охраняемое им имущество
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ранее в отдел МВД России по городскому округу «Ногликский» обратился работник строительной организации. Мужчина сообщил о том, что из бытового вагончика пропали разного рода строительные инструменты, в том числе две шлифовальные машинки, пила, несколько катушек и другие приспособления на сумму свыше 120 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска в результате проведённых разыскных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 49-летний гражданин.
Полицейские выяснили, что злоумышленник работал в этой фирме сторожем и имел свободный доступ к имуществу организации, чем и воспользовался, совершив кражу вышеуказанных предметов. Часть похищенного изъята.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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