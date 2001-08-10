Сахалинец украл украшения на 200 тысяч рублей, а продал за 25 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В начале июля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 36-летней жительницы областного центра. Гражданка заявила о хищении из квартиры золотых изделий на сумму 200 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области..

Она пояснила, что ювелирные украшения находились в квартире её подруги, проживающей на первом этаже, куда через окно проник неизвестный.

В ходе общения с заявительницей полицейские установили, что женщина некоторое время назад рассталась с мужчиной. Полицейские выяснили его местонахождение, но гражданин отрицал свою причастность к содеянному.

В ходе проведения розыскных мероприятий сыщикам удалось изобличить данного гражданина в содеянном. Известно, что 31-летний ранее судимый горожанин, зная, что его экс-пассия в тот период времени хранила свои драгоценности у подруги, проник в квартиру последней, откуда похитил указанное имущество. Похищенные ювелирные изделия он сдал, выручив за них 25 тысяч рублей, которые потратил по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.