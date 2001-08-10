После знакомства в баре сахалинец лишился гаджета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу за помощью обратился 27-летний мужчина. Он рассказал, что после знакомства с мужчиной в одном из баров райцентра у него пропал мобильный телефон стоимостью 14 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области.
Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и в течение дежурных суток задержали подозреваемого. Как и предполагали оперативники, им оказался тот самый новый знакомый заявителя: молодой человек 1999 года рождения, ранее уже судимый за имущественное преступление.
Установлено, что злоумышленник дождался, когда потерпевший не будет наблюдать за его действиями, и похитил из одежды гаджет, после чего скрылся. Аппаратом он успел распорядиться по своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража.
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