После знакомства в баре сахалинец лишился гаджета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу за помощью обратился 27-летний мужчина. Он рассказал, что после знакомства с мужчиной в одном из баров райцентра у него пропал мобильный телефон стоимостью 14 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и в течение дежурных суток задержали подозреваемого. Как и предполагали оперативники, им оказался тот самый новый знакомый заявителя: молодой человек 1999 года рождения, ранее уже судимый за имущественное преступление.

Установлено, что злоумышленник дождался, когда потерпевший не будет наблюдать за его действиями, и похитил из одежды гаджет, после чего скрылся. Аппаратом он успел распорядиться по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража.