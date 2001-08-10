11:59, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Вулкан Эбеко выбросил пепел на 10 километров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
7 августа в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 10 км.
По информации ЕДДС в г. Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
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