Тихоокеанское
информационное агентство
24 Августа 2021
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14:56, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка перевела мошенникам более 800 тысяч рублей

Сахалинка перевела мошенникам более 800 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» за помощью обратилась 63-летняя жительница села Арково. Женщина была обманута аферистами на сумму в 885 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В беседе с полицейскими гражданка пояснила, что ей на домашний телефон поступил звонок якобы из Центрального банка. Звонивший мужчина сообщил, что со счета заявительницы сотрудники банка, в котором она обслуживается, пытаются снять денежные средства. Чтобы защитить свои сбережения, ей необходимо срочно проследовать в банковское отделение, закрыть все имеющиеся счета и перевести деньги на «безопасный счет».

Спустя сутки с потерпевшей вновь связался этот же злоумышленник, но на сей раз он сообщил, что кто-то пытается оформить на нее кредит, и нужно опередить их, взяв самой заем на 280 тысяч рублей. Пенсионерка вновь поверила звонившему и выполнила все его требования.

Спустя несколько минут после совершенной операции гражданке позвонил еще один мошенник, представившись сотрудником одного из силовых ведомств. Во время диалога он сообщил ей, что по ранее звонившим номерам орудовали мошенники, вскоре они будут задержаны. Все перечисленные до этого денежные средства находятся в безопасности, но, чтобы их заполучить необходимо внести комиссию на указанный им счет. Заявительница перевела оставшиеся у нее 30 тысяч рублей наличными на кредитку злоумышленника.

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