Задержан житель Южно-Сахалинска, разувающий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окочено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении нескольких краж автомобильных колес и хищении денежных средств с банковской карты потерпевшего, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Следователи доказали, что фигурант, имея финансовые трудности, решил пойти на противоправное деяние. В какой-то момент он приметил в районе улицы Поповича транспортное средство и решил его разукомплектовать. Дождавшись тёмного времени суток, имея при себе домкрат и баллонный ключ, обвиняемый скрутил четыре колеса с автомобиля и скрылся.

Спустя некоторое время аналогичные противоправные деяния гражданин совершил еще с тремя транспортными средствами. Похищенное имущество он сдавал в одну из шиномонтажных мастерских областного центра, а деньги тратил по своему усмотрению.

Кроме этого, мужчина был изобличен и в краже денежных средств с банковской карты. Следователи выяснили, что фигурант встретился со своим знакомым. Последний сел к нему в автомобиль. После диалога потерпевший вышел, но оставил на сиденье свой мобильный телефон. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник осмотрел гаджет и при помощи функции «Мобильный банк» перевел на свой счет 8 тысяч рублей.

Общий ущерб, причиненный обвиняемым, составил почти 120 тысяч рублей.

Таким образом, фигурант совершил преступления, предусмотренные статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.