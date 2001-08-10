Трое сахалинцев взламывали хозпостройки в поисках ценного имущества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Корсаковскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий установлены трое местных жителей, подозреваемых в серии краж, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Ранее в дежурную часть поступили три заявления от граждан о том, что из их хозяйственных построек похищено ценное имущество. Общий ущерб составил свыше 250 тысяч рублей.

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что 29-летний житель райцентра совместно со своими сообщниками 2002 и 2003 годов рождений, имея в распоряжении иномарку, выискивали постройки, которые были защищены навесными замками. При помощи подручных инструментов они срывали запирающие устройства и похищали оттуда ценное имущество. Так, в одном случае добычей злоумышленников стал лодочный мотор, циркулярная пила, рыбацкий костюм. После этого, подозреваемые погружали краденное в автомобиль и перевозили в укромное место для дальнейшего использования в личных целях.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении граждан избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.