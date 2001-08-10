Пьяный сахалинец нашел кредитки и прогулял в магазинах 40 тысяч чужих рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного отдела в отношении 27-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении кражи с банковского счета с причинением значительного ущерба.

В ходе следствия установлено, что фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на крыльце подъезда одного дома по Коммунистическому проспекту нашел две банковские карты. Обвиняемый заметил, что кредитки оснащены технологией, позволяющей совершать покупки бесконтактным способом оплаты, и предположил, что на счетах могут быть денежные средства. Тогда он отправился в ближайшую торговую точку, где осуществил по двум картам покупки. Затем он прошел в другой супермаркет, в котором также расплатился чужой картой, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В дальнейшем фигурант посредством своего сотового телефона через установленное на нём банковское онлайн приложение, используя известные ему реквизиты чужой банковской карты, стал совершать операции по переводу денежных средств со счета потерпевшей на свой.

Таким образом, обвиняемый похитил более 40 тысяч рублей, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.