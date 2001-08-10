Тихоокеанское
информационное агентство
24 Августа 2021
Сегодня 22:08
74,07|86,78|66,91
Прокуратура Южно-Сахалинска проверит, при каких обстоятельствах из детского сада ушел ребенок
14:42, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Прокуратура Южно-Сахалинска проверит, при каких обстоятельствах из детского сада ушел ребенок

Прокуратура Южно-Сахалинска проверит, при каких обстоятельствах из детского сада ушел ребенок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой города Южно-Сахалинска организована проверка по факту самовольного ухода во время прогулки малолетнего ребенка из дошкольного образовательного учреждения.

В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, дана оценка действиям должностных лиц дошкольного учреждения МАДОУ детский сад № 27 «Зарничка» г.Южно-Сахалинска.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы прошли вакцинацию от COVID?