Тихоокеанское
информационное агентство
24 Августа 2021
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12:51, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинца за выращивание конопли приговорили к обязательным работам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приговором мирового судьи судебного участка № 8 по Невельскому району Сахалинской области житель села Горнозаводск признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства).

Судом установлено, что подсудимый на подоконнике своей квартиры засеял семена конопли. С апреля по май текущего года мужчина осуществлял культивирование растения, поливал всходы, вырастив таким образом 21 куст конопли, что является крупным размером.

          В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением, раскаялся в содеянном.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя об обоснованности предъявленного обвинения, признал подсудимого виновным в совершении преступления и определил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ.

           Приговор в законную силу не вступил.

 

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