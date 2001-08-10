Тихоокеанское
информационное агентство
24 Августа 2021
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09:40, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили велосипедиста

В Южно-Сахалинске сбили велосипедиста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

33-летний мужчина, стаж вождения которого составляет 11 лет, управляя автомобилем "Мицубиси Делика", двигался в северном направлении по внутриквартальному проезду проспекта Победы. В районе дома № 39, по предварительным данным, при пересечении велосипедной дорожки, совершил наезд на велосипедиста, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате ДТП, 28-летний велосипедист получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка. 

 

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