На Сахалине раскрыты два хищения телефонов соседями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 40-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что у нее похитили мобильный телефон. Гражданка также уточнила, что проживает в общежитии и дорогостоящий гаджет пропал, когда она находилась на общей кухне.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, в ходе проведённых мероприятий установили, что к хищению гаджета причастен 52-летний мужчина, проживающий в одном доме с потерпевшей.

Когда за его действиями никто не наблюдал, он похитил мобильное устройство, которое поспешил спрятать в своей комнате под матрас. В дальнейшем ранее судимый злоумышленник планировал продать чужое имущество, но оперативники задержали его и изъяли украденный гаджет, который возвратили законной хозяйке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российского Федерации – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Второй случай произошел в Корсакове. В полицию обратился 50-летний местный житель.

Гражданин сообщил о хищении принадлежащего ему сотового телефона стоимостью 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили обстоятельства кражи. Как выяснилось, потерпевший снимал комнату в квартире, где также проживал другой гражданин. Когда заявитель съехал со съёмного жилья, то обнаружил пропажу мобильного устройства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска изобличили бывшего соседа в содеянном. Похищенный гаджет изъят и будет возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российского Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

В отношении подозреваемого, ранее судимого, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской облости.