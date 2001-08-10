Сахалинец вынес инструменты со стройплощадке и уехал с ними на попутке до комиссионки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

в отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от директора одной из местных строительных организаций, который сообщил, что с территории строительной площадки, расположенной в селе Новотроицкое, были похищены дорогостоящие инструменты. Из служебного вагончика, украли бензорез и шуруповёрт с зарядным устройством. Сумма причиненного собственнику ущерба составила более 160 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастен 35-летний житель областного центра. Также сыщики выяснили, что с места кражи злоумышленник скрылся на остановленном автомобиле, водитель которого двигался в попутном с ним направлении.

Добравшись до областного центра, подозреваемый сдал похищенное в комиссионный магазин, выручив денежные средства, которые потратил на личные нужды.

Полицейские изъяли бензорез и шуруповерт, которые будут возвращены законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российского Федерации – кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.