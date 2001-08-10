На Сахалине директор компании устроил молодого человека на работу, без его ведома, и незаконно получал на него субсидии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городскому округу "Долинский" в результате розыскных мероприятий установлен факт мошенничества с субсидиями, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области..

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что директор одной из коммунальных компаний района, зная о том, что в регионе предоставляется субсидия на возмещение затрат при трудоустройстве молодых специалистов, решил пойти на противоправное деяние.

Имея на руках копии документов юноши, злоумышленник без его ведома фиктивно трудоустроил данного гражданина к себе в компанию. В течение нескольких месяцев подозреваемый направлял в агентство по труду и занятости документы, согласно которым данным гражданин якобы работает в его фирме, за что незаконно получал компенсацию от учреждения. В результате за три месяца подозреваемый присвоил более 70 тысяч рублей, которые потратил по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.