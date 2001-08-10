Сахалинка сделала 30 переводов мошенникам,

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мошенники под различными предлогами похитили у жителей Сахалинской области почти полтора миллиона рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Самое крупное хищение путем обмана произошло в Ногликском районе. От действий аферистов пострадала женщина 1973 года рождения. Мошенники путем различных манипуляций смогли выманить у гражданки 1 миллион 340 тысяч рублей.

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что на мобильный телефон потерпевшей позвонил мужчина и представился сотрудником надзорного органа. В непродолжительной беседе он убедил заявительницу, что кто-то пытается похитить с ее банковского счета все накопления. Чтобы это предотвратить, необходимо срочно перевести сбережения на "безопасный счет". Женщина поверила аферисту и выполнила около 30 денежных переводов на различные счета мошенников.

Поняв, что у гражданки есть накопления, мошенники продолжили в отношении нее противоправные деяния. Спустя время с ней вновь связались, но на этот раз использовали схему "неизвестные пытаются оформить на вас кредит". Жительница райцентра снова поверила злоумышленникам. Следуя их указаниям, она самостоятельно взяла кредит на крупную сумму, которую перевела аферистам на разные счета, думая, что таким образом сохраняет свои сбережения.

Другой случай произошел в Александровск-Сахалинском, где 51-летняя местная жительница попыталась продать ноутбук, но была обманута мошенниками. Как оказалось, после размещения на одном из местных сайтов соответствующего объявления, ей позвонила девушка и заинтересовалась ее компьютером. При разговоре она упомянула, что живет в другом городе и попросила сообщить данные банковской карты потерпевшей, чтобы сразу же произвести оплату товара. Как только заявительница это сделала, а также сообщила смс-код, с ее счета были списаны более 60 тысяч рублей.

Похожий случай мошенничества произошел и в областном центре. Введя в заблуждение пенсионерку 1959 года, аферисты завладели ее денежными средствами в размере 17 тысяч рублей. Женщина решила продать 10 литров ягоды, о чем разметила объявление на местном сайте. Спустя некоторое время посредством одного популярного мессенджера с ней связался некий мужчина. Он захотел приобрести товар и даже самостоятельно оплатить все издержки транспортировки. Для этого он прислал женщине ссылку на сайт якобы логистической компании, где потерпевшая ввела данные своей кредитки, а также коды, пришедшие ей в смс-сообщениях, после чего произошло списание вышеуказанной суммы.

По всем вышеописанным фактам возбуждены уголовные дела. Уславливаются лица, причастные к данным противоправным деяниям.