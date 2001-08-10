Тихоокеанское
информационное агентство
24 Августа 2021
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10:16, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили мужчину на электросамокате

В Южно-Сахалинске сбили мужчину на электросамокате

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 37-летний мужчина, стаж вождения которого составляет 19 лет, управляя автомобилем «Suzuki Alto», двигался в южном направлении по улице Комсомольской. На регулируемом перекрестке с проспектом Победы, при повороте налево, совершил наезд на мужчину, который, по предварительным данным, пересекал проезжую часть дороги на электросамокате не спешившись, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате ДТП, 43-летний мужчина - пешеход получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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