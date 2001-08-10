Тихоокеанское
информационное агентство
24 Августа 2021
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10:15, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

50 ДТП произошло в Сахалинской области за выходные дни

50 ДТП произошло в Сахалинской области за выходные дни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие выходные дни, с 20 по 22 августа 2021 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 50 дорожно-транспортных происшествий. Из них, шесть ДТП подлежат государственному статистическому учету, в результате которых восемь человек получили телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Сотрудниками ГИБДД на территории области были пресечены 40 фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. Из них, в отношении двух водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

Кроме этого, пресечены 82 факта управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.

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