Юный житель Сахалина "заминировал" городской парк
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
19 августа в отдел МВД России по Корсаковскому городскому округу поступило сообщение от дирекции местного парка отдыха о том, что на официальный сайт учреждения поступило сообщение о том, что в парке заложено взрывное устройство, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Наружными службами незамедлительно было организовано обследование парковой территории, прилегающей к ней лесополосы, а также жилого дома, в котором располагается офис учреждения. В результате проведенных мероприятий взрывные устройства не обнаружены.
Параллельно сотрудниками корсаковской полиции в тесном взаимодействии с коллегами из УМВД России по Сахалинской области и сотрудниками отдела УФСБ России в городе Корсакове, устанавливалась личность гражданина, отправившего данное сообщение. Правоохранители оперативно выяснили, что к данному деянию причастен местный житель 2006 года рождения. Несовершеннолетний использовал выдуманное имя. Однако данная хитрость не помогла ему остаться неизвестным, и в течение нескольких часов его личность была установлена.
По данному факту возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:08 Сегодня В Южно-Сахалинске 22 августа ограничат движение по перекрестку Ленина-Бумажная
10:43 Сегодня На Сахалине авария оставила без воды два населенных пункта
08:50 Сегодня Аэрофлот снижает на 25% стоимость субсидированных билетов для дальневосточников
10:36 Сегодня Сахалинка в составе сборной России выступит на Первенстве Европы по тяжелой атлетике
16:32 13 Августа В Южно-Сахалинске на выходных перекроют движение по западной полосе ул. Железнодорожной
12:06 13 Августа Белорукие гиббоны, выпущенные в новый вольер сахалинского зоопарка, создали аншлаг
15:33 13 Августа В Южно-Сахалинске за выходные планируют завершить основные работы на перекрестке улиц Ленина и Бумажная
15:55 13 Августа Скверы Южно-Сахалинска будет оберегать частное охранное агентство
15:25 22 Июля Южносахалинцам, крутящим педали, будут давать призы
16:11 6 Августа Власти Южно-Сахалинска заявили, что сегодняшний коллапс на дорогах - меньшее из зол
11:32 5 Августа В сахалинском зоопарке беличьи саймири и краснорукие тамарины впервые стали родителями
10:33 5 Августа Сахалинцев приглашают на фестиваль воздушных змеев
Выбор редакции
- 10:36 Сегодня Сахалинка в составе сборной России выступит на Первенстве Европы по тяжелой атлетике
- 15:50 Вчера У жителей и гостей Южно-Сахалинска осталось 10 дней, чтобы попробовать сет из камбалы, кальмара и лосося
- 15:37 18 Августа У южносахалинцев выпытают рецепты семейных блюд
- 13:56 17 Августа Администрация Южно-Сахалинска ищет кадровый резерв
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?