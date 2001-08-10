Юный житель Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 августа в отдел МВД России по Корсаковскому городскому округу поступило сообщение от дирекции местного парка отдыха о том, что на официальный сайт учреждения поступило сообщение о том, что в парке заложено взрывное устройство, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Наружными службами незамедлительно было организовано обследование парковой территории, прилегающей к ней лесополосы, а также жилого дома, в котором располагается офис учреждения. В результате проведенных мероприятий взрывные устройства не обнаружены.

Параллельно сотрудниками корсаковской полиции в тесном взаимодействии с коллегами из УМВД России по Сахалинской области и сотрудниками отдела УФСБ России в городе Корсакове, устанавливалась личность гражданина, отправившего данное сообщение. Правоохранители оперативно выяснили, что к данному деянию причастен местный житель 2006 года рождения. Несовершеннолетний использовал выдуманное имя. Однако данная хитрость не помогла ему остаться неизвестным, и в течение нескольких часов его личность была установлена.

По данному факту возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.