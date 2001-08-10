Сахалинец оставил телефон заряжаться на рабочем месте и лишился гаджета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску раскрыли кражу мобильного телефона стоимостью 80 тысяч рублей.

Хищение гаджета произошло в областном центре из помещения одной из местных типографий. 42-летний потерпевший поставил своё мобильное устройство заряжаться, а сам в это время занимался рабочими вопросами. Вернувшись за телефоном, он обнаружил его пропажу, о чём сообщил в городское управление полиции, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастен 41-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Как оказалось, подозреваемый беспрепятственно прошел в учреждение в поисках ценного имущества. Пройдя незамеченным, он обратил внимание на оставленный без присмотра гаджет, который похитил, после чего скрылся в неизвестном направлении. Мобильный телефон потерпевшего он продал случайному прохожему за незначительную сумму, которую потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.