Сахалинец оставил телефон заряжаться на рабочем месте и лишился гаджета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску раскрыли кражу мобильного телефона стоимостью 80 тысяч рублей.
Хищение гаджета произошло в областном центре из помещения одной из местных типографий. 42-летний потерпевший поставил своё мобильное устройство заряжаться, а сам в это время занимался рабочими вопросами. Вернувшись за телефоном, он обнаружил его пропажу, о чём сообщил в городское управление полиции, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастен 41-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Как оказалось, подозреваемый беспрепятственно прошел в учреждение в поисках ценного имущества. Пройдя незамеченным, он обратил внимание на оставленный без присмотра гаджет, который похитил, после чего скрылся в неизвестном направлении. Мобильный телефон потерпевшего он продал случайному прохожему за незначительную сумму, которую потратил на личные нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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