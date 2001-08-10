Сахалинка познакомилась с мужчиной и

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску доказана причастность 21-летнией жительницы областного центра к совершению кражи дорогостоящего гаджета. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.

Следователи выяснили, что обвиняемая находилась в одном из досуговых заведений Южно-Сахалинска, расположенного по улице Ленина. Там она познакомилась с мужчиной, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Во время диалога, девушка обратила внимание на его мобильный телефон. Дождавшись удобного момента, она похитила его и спрятала в одежду, после чего под благовидным предлогом вызвала такси и уехала домой. Краденным аппаратом она планировала распорядиться по своему усмотрению, но была задержана сотрудниками полиции. Похищенное было изъято и возвращено законному владельцу.

Уголовное дело направлено в суд.