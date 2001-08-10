Тихоокеанское
информационное агентство
20 Августа 2021
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12:13, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Охи не смог пройти мимо запасного колеса и утащил его

Житель Охи не смог пройти мимо запасного колеса и утащил его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Охинский" завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего, ранее неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в краже ценного имущества, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Следователи установили, что фигурант, находясь в темное время суток в районе улицы Советская обратил внимание на припаркованный автомобиль. Мужчину заинтересовало запасное колесо иномарки, которое было установлено на багажнике машины. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он силой вырвал запаску и поспешил скрыться. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Таким образом, фигурант совершил преступление, предусмотренное пунктом "в" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

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