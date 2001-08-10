Житель Охи не смог пройти мимо запасного колеса и утащил его
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Охинский" завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего, ранее неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в краже ценного имущества, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Следователи установили, что фигурант, находясь в темное время суток в районе улицы Советская обратил внимание на припаркованный автомобиль. Мужчину заинтересовало запасное колесо иномарки, которое было установлено на багажнике машины. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он силой вырвал запаску и поспешил скрыться. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
Таким образом, фигурант совершил преступление, предусмотренное пунктом "в" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:08 Сегодня В Южно-Сахалинске 22 августа ограничат движение по перекрестку Ленина-Бумажная
10:43 Сегодня На Сахалине авария оставила без воды два населенных пункта
08:50 Сегодня Аэрофлот снижает на 25% стоимость субсидированных билетов для дальневосточников
10:36 Сегодня Сахалинка в составе сборной России выступит на Первенстве Европы по тяжелой атлетике
16:32 13 Августа В Южно-Сахалинске на выходных перекроют движение по западной полосе ул. Железнодорожной
12:06 13 Августа Белорукие гиббоны, выпущенные в новый вольер сахалинского зоопарка, создали аншлаг
15:33 13 Августа В Южно-Сахалинске за выходные планируют завершить основные работы на перекрестке улиц Ленина и Бумажная
15:55 13 Августа Скверы Южно-Сахалинска будет оберегать частное охранное агентство
15:25 22 Июля Южносахалинцам, крутящим педали, будут давать призы
16:11 6 Августа Власти Южно-Сахалинска заявили, что сегодняшний коллапс на дорогах - меньшее из зол
11:32 5 Августа В сахалинском зоопарке беличьи саймири и краснорукие тамарины впервые стали родителями
10:33 5 Августа Сахалинцев приглашают на фестиваль воздушных змеев
Выбор редакции
- 10:36 Сегодня Сахалинка в составе сборной России выступит на Первенстве Европы по тяжелой атлетике
- 15:50 Вчера У жителей и гостей Южно-Сахалинска осталось 10 дней, чтобы попробовать сет из камбалы, кальмара и лосося
- 15:37 18 Августа У южносахалинцев выпытают рецепты семейных блюд
- 13:56 17 Августа Администрация Южно-Сахалинска ищет кадровый резерв
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?