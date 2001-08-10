На Сахалине авария оставила без воды два населенных пункта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорске произошел порыв на магистральном водопроводе, в связи с этим произведено аварийное отключение водоснабжения в г. Углегорск и Ольховке. Временные ограничения введены с 04.00 часов 20 августа и продлятся до устранения порыва. График подвоза воды размещен на подъездах и информационных стендах домов. Кроме того, подвоз осуществляется по заявкам. Заявку можно оставить по телефону (42432) 43-199, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

- В Углегорском районе в течение двух дней проводились профилактические работы на водозаборных сооружениях на реке Углегорка, в том числе дезинфекция сетей, - отметила министр ЖКХ Наталия Куприна. - После возобновления водоснабжения на магистральном водопроводе произошел порыв. Устранение утечки находится на контроле министерства ЖКХ до полной ликвидации.

В настоящее время на месте работает две единицы техники и бригада из трех человек.

По вопросам ограничения водоснабжения, электроснабжения можно обращаться на горячую линию по вопросам ЖКХ по номерам 8-800-302-0065 со стационарного и *0065 с мобильного телефона.