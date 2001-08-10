На Сахалине мужчина украл драгоценности у несостоявшейся тещи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В начале текущей недели в отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 67-летней жительницы районного центра. Женщина сообщила о краже из квартиры шкатулки с ювелирными изделиями. Среди похищенного золотые часы, серьги, обручальные кольца и два кольца с янтарем и камнем фиолетового цвета. Сумма причинённого ущерба составила 200 тысяч рублей. Пропажу заявительница заметила не сразу, указав период хищения с 5 июня по 17 августа, рассказали ТИА "Острова" в прес-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска, проведя комплекс мероприятий, установили личность подозреваемого и его местонахождение, а также обстоятельства совершения противорвотного деяния.

Как выяснилось, 39-летний холмчанин, будучи бывшим сожителем дочери потерпевшей, сохранив доверительные отношения с заявительницей, приехал к ней на дачу. Когда, за его действиями никто не наблюдал, он взял ключи от квартиры, проник в жилище, откуда в дальнейшем похитил вышеуказанное имущество. Затем вернулся на дачу и незаметно положил ключи от квартиры на место.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. В отношении ранее судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.