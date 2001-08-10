На Сахалине вор зашел в служебное помещение и вынес дамскую сумочку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее в дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 16-летней девушки, подрабатывающей в одном из цветочных магазинов райцентра. Она сообщила, что кто-то похитил её дамскую сумочку с имуществом на сумму 23 тысячи рублей, рассказали ТИА "Острова" в прес-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний, ранее судимый за имущественное преступление, местный житель. Гражданин был доставлен в отдел МВД для разбирательства.

Как оказалось, мужчина, проходя мимо цветочного магазина, обратил внимание на открытую служебную дверь. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он проник в помещение и похитил сумочку с беспроводными наушниками и 20 тысячами рублей. Распорядиться краденным имуществом он не успел, так как был оперативно задержан сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.