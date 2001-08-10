На Сахалине задержаны браконьеры, добывшие почти полтысячи хвостов горбуши

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках проведения на территории Сахалинской области оперативно-профилактического мероприятия "Путина - 2021" сотрудниками отдела ОМВД России по городскому округу "Долинский" во взаимодействии с СОБР Управления Росгвардии по Сахалинской области на реке Мануй были задержаны шестеро граждан, осуществлявших незаконную добычу рыб лососевых пород, рассказали ТИА "Острова" в прес-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что подозреваемые при помощи сети и трёх резиновых лодок выловили 467 экземпляров горбуши. Своими противоправными действиями злоумышленники причинили ущерб государству почти на 900 тысяч рублей.

Незаконно добытая рыба передана на ответственное хранение. Сети, лодки, автомобиль и другие вещественные доказательства полицейскими изъяты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".

В отношении подозреваемых, пятерых жителей города Долинска и одного жителя села Сокол в возрасте от 20 до 35 лет, двое из которых ранее судимы, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.