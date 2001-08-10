Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2021
Сегодня 20:11
73,46|86,12|66,91
В Южно-Сахалинске откроют и ограничат движение по улице Комсомольской
09:37, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили ребенка на велосипеде

В Южно-Сахалинске сбили ребенка на велосипеде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 41-летний мужчина, стаж вождения которого составляет 23 года, управляя автомобилем "Nissan AD", двигался в восточном направлении по улице 3-я Набережная, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В районе дома № 1, совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка, который, по предварительным данным, выехал на велосипеде из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть.

В результате ДТП, 11-летний велосипедист получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка. 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы прошли вакцинацию от COVID?