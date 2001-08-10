В Южно-Сахалинске сбили ребенка на велосипеде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 41-летний мужчина, стаж вождения которого составляет 23 года, управляя автомобилем "Nissan AD", двигался в восточном направлении по улице 3-я Набережная, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В районе дома № 1, совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка, который, по предварительным данным, выехал на велосипеде из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть.

В результате ДТП, 11-летний велосипедист получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.